Від гопника до захисника України: легендарний Тітушко воює у складі ЗСУ

У складі Збройних сил України на фронті воює Вадим Тітушко, чиє прізвище стало прозивним і послужило основою терміна "тітушки".
Молодший сержант Тітушко воює у складі 72-ї бригади на посаді командира відділення, пише в Facebook солдат і боєць взводу Юрій Юзич.
"Десятиліття Революції Гідності буде неповним без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додала в українській мові новий термін? Та й в інших мовах.
У це важко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, у складі легендарної 72-ї бригади "Чорні запорожці". З квітня 2022 р.молодший сержант, командир частини. На фото - крайній праворуч під час чергового вручення нагород... в той час як багато "майданівців" сидять по домівках...", - написав він.
Додамо, що в коментріях користувачі пишуть про те, що зараз про Вадима Тітушка чують хороші відгуки.
"Їхав з його друзями в поїзді, дуже хороші відгуки про нього були", - пишуть в Мережі.
Чим відомий Вадим Тітушко
Нагадаємо, в травні 2013 року група спортсменів, серед яких Вадим Тітушко, в Києві напала на журналістів Ольгу Сніцарчук і Владислава Соделя.
Від прізвища Тітушко пішов термін "тітушки" - спортивні молоді люди, які за винагороду грубою силою розганяють мирні протести або здійснюють різні провокації проти опозиційних активістів.
Термін набув широкого вжитку в період Євромайдану, коли проросійський режим Януковича використовував тітушок для розправи над протестувальниками.
Раніше повідомлялося, що Вадим Тітушко зайняв престижну посаду і став героєм фотожаби. Вадим Тітушко, прізвище якого дало назву цілій епосі "тітушок", призначений віце-президентом Федерації ММА в Київській області.
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