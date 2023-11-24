Від гопника до захисника України: легендарний Тітушко воює у складі ЗСУ

Вадим Тітушко воює у ЗСУ у складі легендарної 72-ї бригади "Чорні запорожці".

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Вадим Тітушко воює у складі ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/mukola.gopajnuch, Радіо Свобода

У складі Збройних сил України на фронті воює Вадим Тітушко, чиє прізвище стало прозивним і послужило основою терміна "тітушки".

Молодший сержант Тітушко воює у складі 72-ї бригади на посаді командира відділення, пише в Facebook солдат і боєць взводу Юрій Юзич.

"Десятиліття Революції Гідності буде неповним без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додала в українській мові новий термін? Та й в інших мовах.

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У це важко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, у складі легендарної 72-ї бригади "Чорні запорожці". З квітня 2022 р.молодший сержант, командир частини. На фото - крайній праворуч під час чергового вручення нагород... в той час як багато "майданівців" сидять по домівках...", - написав він.

Додамо, що в коментріях користувачі пишуть про те, що зараз про Вадима Тітушка чують хороші відгуки.

"Їхав з його друзями в поїзді, дуже хороші відгуки про нього були", - пишуть в Мережі.

/ @nazik_hayk

Чим відомий Вадим Тітушко

Нагадаємо, в травні 2013 року група спортсменів, серед яких Вадим Тітушко, в Києві напала на журналістів Ольгу Сніцарчук і Владислава Соделя.

Від прізвища Тітушко пішов термін "тітушки" - спортивні молоді люди, які за винагороду грубою силою розганяють мирні протести або здійснюють різні провокації проти опозиційних активістів.

Термін набув широкого вжитку в період Євромайдану, коли проросійський режим Януковича використовував тітушок для розправи над протестувальниками.

Раніше повідомлялося, що Вадим Тітушко зайняв престижну посаду і став героєм фотожаби. Вадим Тітушко, прізвище якого дало назву цілій епосі "тітушок", призначений віце-президентом Федерації ММА в Київській області.

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