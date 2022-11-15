'Від голоду їв свої іграшки': осиротілий 6-річний Ілля з Маріуполя знайшов нову родину

6-річний Ілля знайшов нову родину / Instagram mari_bezpalaya

Російські окупаційні війська забрали у 6-річного Іллі маму і тата. Батьки хлопчика загинули в перший тиждень війни, коли загарбники пішли на штурм Маріуполя. Дитина жила серед чужих людей, а потім хлопчика вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію, де він знайшов нову родину.

Про сумну історію зі щасливим кінцем розповідає CNN.

Подружжя з Києва Володимир і Марія Беспалові до війни мріяли про усиновлення дитини. Вони сумлінно працювали, щоб заробити більше грошей та розширити житлову площу. Після цього вони хотіли зайнятися питанням усиновлення дитини. Однак війна внесла свої корективи у їхнє життя.

"Ми чекали, щоб заробити більше грошей, мати кращу машину, купити будинок і побудувати щось, щоб спочатку дати нашим дітям. Але коли почалася війна, ми подумали, чому б не усиновити дитину зараз і не досягти цього разом, як сім’я", - розповідає Володимир.

Того дня подружня пара, яка проживала на сході України, опублікувала звернення у соцмережах.

"Ми хочемо усиновити будь-якого хлопчика чи дівчинку, будь-яку новонароджену чи дитину", - написали вони

Через кілька тижнів це повідомлення дійшло до волонтера, який допомагав тим, хто тікав з Маріуполя. Серед тих, хто вижив і кого вдалося вивезти з міста, був 6-річний осиротілий Ілля Костушевич.

Мати хлопчика потрапила під артилерійський обстріл. Жінка вийшла з дому, щоб знайти їжу для своєї родини. Не знаючи про долю своєї дружини, батько Іллі пішов шукати її наступного дня, але також був убитий під час обстрілу російської армії.

Маленького Іллю забрали до себе сусіди. Він тижнями ховався в холодному темному підвалі з чужими людьми.

"Він так зголоднів, що почав їсти свої іграшки. Чоловіки розпивали алкоголь, а діти тих сусідів знущалися з нього. Він голодував і мерз", - розповідає Марія.

Наступного ранку після повідомлення від волонтера подружжя вирушило у дводенну автомобільну подорож до Дніпра, де перебував Ілля.

Зараз Марія і Володимир вже шість місяців як є законними опікунами Іллі, планують його офіційно усиновити, щойно будуть зняті заборони на усиновлення, введені в Україні на час війни.

6-річний Ілля знайшов нову родину / Instagram mari_bezpalaya

Ситуація ускладнюється ще й тим, що пара була змушена втекти з прифронтового Слов’янська, де у них залишився хороший будинок, гідна робота та фінансова стабільність. У Києві, куди вони перебралися, довелося все починати з нуля.

"Наша стабільність зникла. Ми обоє втратили роботу і дім. Ми втратили всі заощадження, втратили абсолютно все. Але ми отримали набагато більше", - розповідає Беспалова.

Трохи пізніше благодійники надали фінансову підтримку родині, яка дозволила їм придбати зручний будинок.

Незважаючи на їхнє щастя як нової сім’ї, життя Іллі стає важчим вечорами, коли в столиці вимикають електроенергію, через ворожі атаки на енергомережу.

"Іноді йому стає страшно. У нього розпочинається істерика, і він каже мені, що це ніби знову в Маріуполі, в темряві", - говорить Марія.

Втім, маленький Ілля вчиться справлятися. Коли він грав із парою у вітальні, освітленій свічками під час одного з відключень електроенергії, він підняв очі й сказав: "Я більше не боюся темряви. Я знаю, що світло знову ввімкнеться".

6-річний Ілля знайшов нову родину / Instagram mari_bezpalaya

Нагадаємо, що у жовтні у Києві внаслідок удару іранським дроном-камікадзе загинуло подружжя, яке очікувало на народження дитини. Жінку звати Вікторія, а чоловіка – Богдан. В обох життя тільки починалося – їм було по 34 роки. У грудні Вікторія мала йти у декрет та готуватися до народження довгоочікуваного немовляти. Однак російські окупанти нещадно зруйнували мрії молодого подружжя.

Також повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу Дніпра загинула молода вагітна жінка. Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав такі дії російської окупаційної армії черговим терактом на території України.

Більше новин про звірства росіян: