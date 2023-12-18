Від чого залежить перемога України у війні: Світан назвав два сценарії

Військовий експерт Роман Світан припустив, коли закінчиться війна в Україні і від чого залежить перемога.

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За словами Романа Світана, війна в Україні триватиме у 2024 та 2025 роках / колаж Главред, фото instagram.com/libkos і скріншот

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Сили оборони могли б звільнити територію України і перемогти до кінця 2024 року. Проте, все залежить від передачі західними союзниками дальніх засобів ураження ‒ авіації і ракет дальністю 300 кілометрів. Про це він розповів у коментарі "24 каналу".

За словами Світана, війна в Україні триватиме у 2024 та 2025 роках.

"Можна говорити, що на 100%, тому що в одну літню кампанію ми можемо виконати тільки одну стратегічну задачу. Є уявлення про їх чіткої послідовності. 2024 рік - це рік вільного Криму для України, або, принаймні, виконання завдань щодо його звільнення. А вже не раніше 2025 року — вихід на державний кордон і звільнення Донбасу", - сказав експерт.

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Світан каже, що терміни можуть зрушити, тому що все буде залежати від переданих сил і засобів, модифікацій, кількості ракет і літаків, техніки і озброєння для винищувачів.

"У 2024 році Україна точно не вийде на державні кордони 1991 року і не зможе звільнити окуповані області. Будемо воювати ще як мінімум два роки. Далі від кількості боєприпасів і гарантій поставок зброї протягом літньої кампанії в наступному році можна виконувати першочергову мету – вихід на Скадовськ, Армянськ і захід до Криму", – сказав експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, промзона, зокрема Авдіївський коксохім, є основною точкою напружених боїв. Незважаючи на тиск російських військ, ситуація на даний момент стабільна і Сили оборони утримують контроль над заводом.

Також в районі села Кринки на Херсонщині зафіксовано нову тактику російських військ. Вони застосовують тактику висадки десанту в тилу, уникаючи прямого бойового зіткнення, попередньо влаштовуючи артилерійську підготовку і авіаудари. Після висадки десант швидко відступає, використовуючи димові завіси.

Крім цього, стратегічно важливо утримувати місто Авдіївка, розташоване на висоті. Особливо важливі східна частина і промзона, які є пануючими висотами. Відступ ЗСУ з Авдіївки може призвести до обвалу всього фронту, зазначив полковник Роман Світан.

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