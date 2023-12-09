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"Натиснуть по повній": Світан розповів, чому відхід з Авдіївки обвалить весь фронт

Руслана Заклінська
9 грудня 2023, 19:33
Ворог розташував від Донецька до Волновахи дуже багато техніки. Таким чином, вони готують можливий наступ у разі відступу ЗСУ з Авдіївки.
'Натиснуть по повній': Світан розповів, чому відхід з Авдіївки обвалить весь фронт
Утримання Авдіївки убезпечує інші ділянки фронту / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Командування об'єднаних сил ЗС України

Наразі стратегічно важливо утримувати місто Авдіївка. Місто розташоване на висоті, особливо східна частина та промзона, що є пануючими висотами між Ясинуватським блокпостом та самим містом. Якщо ЗСУ доведеться відходити з Авдіївки, може повалитись весь фронт. Про це розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"Сама Авдіївка - це висота. Східна частина міста та промзона – пануюча висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки між Ясинуватським блокпостом та самим містом, тому росіяни й постійно тиснуть саме на цю висоту. Справа не у самій Авдіївці як міста, а в укріпрайоні. Бо, якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на 20 км на захід до другої лінії оборони Карлівка-Очеретине. Тобто йти до наступних висот, бо у низинах ми не утримаємося", - сказав військовий експерт.

Світан наголосив, що справа не лише в самому місті Авдіївка, а в укріпленому регіоні, оскільки відступ на 20 км до другої лінії оборони може призвести до обвалення всього фронту. За його словами, ці 20 км відходу приведуть до втрат Мар'їнки та примусять відступати до Карлівки, а це загрожує втратою міста Вугледара.

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Окупанти, за словами експерта, розмістили значний військовий контингент від Донецька до Волновахи. Таким чином вони готують можливий наступ у випадку відступу ЗСУ з Авдіївки. Росіяни планують стиснути фронт, змушуючи українську армію відступати і утримувати оборонні лінії.

"Ворог розташував десь від Донецька до Волновахи, якщо дивитися за таким прямокутником – Донецьк, Харцизьк, Тельманове, Волноваха, дуже багато техніки. І у росіян якраз є такий військовий задум – якщо ми посиплемося з Авдіївки, то тоді вони натиснуть по повній з Мар'їнки до Курахового, з Вугледара до Курахового. Тобто вони хочуть скласти фронт. Окупанти готуються до того, що у нас фронт посиплеться. Тому ми Авдіївку й утримуємо, ніякої тут політики нема. Це виключно військова необхідність", - додав Світан.

Військовий експерт зазначив, що окупанти мають стратегічний задум – об'єднати свої сили, якщо Україна втратить контроль над Авдіївкою. Він підкреслив, що утримання міста зараз є виключно військовою необхідністю, а відхід може викликати серйозні наслідки для українських сил.

"А якщо посиплемося і підемо на другу лінію оборони, то нам же потім доведеться повертатися назад, а це рух на висоту, втратимо дуже багато людей, техніки. На цей час оптимально – утримувати Авдіївку", - підсумував Роман Світан.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, промзона, включаючи Авдіївський коксохім, стала гарячою точкою на фронті. Незважаючи на напруженість, українські війська контролюють завод та намагаються стабілізувати ситуацію.

Також російські війська, за словами військового аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, проникли в Авдіївку з нового напрямку та захопили частину дачного селища.

Крім цього, українські військові у Авдіївці показують неймовірну ефективність у ліквідації російських окупантів, але це не зупиняє ворога від штурму міста. За словами майора МВС Максима Морозова, українські військові не планують виходити з Авдіївки.

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війна в Україні Авдіївка лінія фронту війна Росії та України Роман Світан
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