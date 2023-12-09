'Перетворюється на будівельне сміття': промзона Авдіївки може стати сірою - Морозов

Сили оборони України утримують промзону поблизу Авдіївки, але обставини є критичними.

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Промзона Авдіївки може стати "сірою зоною" / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Промзона, зокрема Авдіївський коксохім, стала основною точкою напружених боїв. Незважаючи на тиск російських військ, ситуація на даний момент стабільна і Сили оборони утримують контроль над заводом. Про це повідомив офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов в ефірі "Еспресо".

"Коксохім, там дуже сильно тиснуть, але ситуація хоч і складна, але стабільна. Єдиний успіх мо**алів на цьому напрямку був декілька тижнів тому, вони добігли до паркана, їх вдало ліквідували. Після цього успіхів, навіть натяків поки у ворога нема, це залежить, звичайно, від наших Сил оборони. Тому коксохім повністю під контролем Збройних Сил України, звісно, що його обстрілюють і завдають авіаудавів, постійно він перебуває під обстрілами з РСЗВ і акти, але завод під нашим контролем на всі 100%", - сказав військовий.

Морозов підкреслив, що ситуація поблизу Авдіївки залишається надзвичайно складною. Противник застосовує масовані авіаційні та артилерійські удари, в результаті чого приміщення промзони перетворюються на руїни.

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Для Сил оборони вкрай важко проводити заходи з укріплення оборони через спад температури повітря, що погіршує ситуацію. Зараз тривають інтенсивні бої, але військові готуються до найгірших сценаріїв, оскільки промзона є воротами до Авдіївки та залишається важливим об'єктом на лінії фронту.

"Дуже важко ввести якісь оборонні дії, спираючись на температуру повітря, яка знижується. Зараз йдуть важкі бої, але всі готові до того, що вона, можливо, стане сірою зоною, але зараз вона контролюється, йдуть бої, але Сили оборони готуються й до найгірших ситуацій. Промзона – це ворота до Авдіївки, а тому доволі важливий об'єкт", - додав Максим Морозов.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, майор запасу НГУ, ветеран війни Олексій Гетьман стверджує, що захоплення Авдіївки для російських не є стратегічно важливим. Він розповів, що російський президент віддав наказ оточити місто до 15 грудня. Путін планує використати успіх під час своєї промови за 90 днів до президентських виборів у Росії.

Також окупанти поблизу Авдіївки захопили очисні споруди міста, як зазначено в останньому звіті Інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри вказують на просування російських військ до очисних споруд на південь від Красногорівки, близько 5 км на північний захід від Авдіївки

Крім цього, оглядач Рьопке припускає, що російські війська ввійшли в Авдіївку з нового напрямку – північного сходу. Ворожі сили захопили частину дачного селища, де розташовані очисні споруди.

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