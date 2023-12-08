"Не можна давати РФ перехопити ініціативу": Зеленський провів засідання Ставки

Президент України подякував військовим за їхню стійкість і відвагу на фронті.

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Зеленський провів засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

Президент України провів дуже важливе засідання Ставки верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на фронті. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

"Провів засідання Ставки. Як і завжди, головком, командувачі за напрямками доповіли про оперативну ситуацію. Куп'янськ, Лиман і всі донецькі напрямки, південь", - сказав Зеленський.

Він також подякував військовим за їх стійкість і відвагу.

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"Завдання нашої держави - і зараз, взимку, як би це не було складно, - проявляти силу і не давати ворогові перехопити ініціативу, не давати їм зміцнитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України - нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше - і зараз, в боях і взимку, і цієї осені", - додав він.

Нагадаємо, що 28 листопада Зеленський підписав бюджет на 2024 рік. Згідно з документом, доходи бюджету складуть 1,768 трлн грн, а витрати – 3,35 трлн грн.

Зеленський заявив, що новий план мобілізації буде готовий наступного тижня. Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців.

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