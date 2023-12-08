"Не можна давати РФ перехопити ініціативу": Зеленський провів засідання Ставки

Президент України провів дуже важливе засідання Ставки верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на фронті. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні.
"Провів засідання Ставки. Як і завжди, головком, командувачі за напрямками доповіли про оперативну ситуацію. Куп'янськ, Лиман і всі донецькі напрямки, південь", - сказав Зеленський.
Він також подякував військовим за їх стійкість і відвагу.
"Завдання нашої держави - і зараз, взимку, як би це не було складно, - проявляти силу і не давати ворогові перехопити ініціативу, не давати їм зміцнитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України - нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше - і зараз, в боях і взимку, і цієї осені", - додав він.
Нагадаємо, що 28 листопада Зеленський підписав бюджет на 2024 рік. Згідно з документом, доходи бюджету складуть 1,768 трлн грн, а витрати – 3,35 трлн грн.
Зеленський заявив, що новий план мобілізації буде готовий наступного тижня. Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців.
Інші новини:
- Ситуація критична, про контрнаступ ЗСУ вже не йдеться - Горбач
- Путін хоче анексувати все Азовське море: у ЗМІ з'явилися подробиці
- "Ситуація критична": офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки