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Від чого може відмовитися Україна заради миру: у FT дізналися сценарії

Олексій Тесля
3 травня 2025, 20:26
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Ключовим фактором у цьому процесі стане позиція адміністрації Дональда Трампа.
Війська НАТО, переговори України та РФ
Названо можливі умови перемир'я / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Прес-центр НАТО

Головне:

  • Один із варіантів - Україна не визнає зміни кордонів
  • Ключовим фактором стане позиція адміністрації Трампа

Переговорні позиції України щодо припинення війни далекі від ідеальних - вступ до НАТО видається малореалістичним, а надійної альтернативи західним гарантіям безпеки поки що не існує.

Як пише Financial Times, найкращим із наявних варіантів залишається сценарій, за якого Україна не визнає зміни кордонів, нав'язані Росією, а США та інші країни також уникають формального визнання окупації.

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Зазначається, що ключовим фактором у цьому процесі стане позиція адміністрації Дональда Трампа, якщо він повернеться до влади: від неї залежить, чи буде обрано компромісний шлях, чи сценарій зі значно важчими наслідками для Європи та світової стабільності.

Видання визнає: шанс на те, що Україна зможе повернути Крим та інші захоплені території в осяжному майбутньому, невеликий - особливо на тлі скорочення американської військової допомоги. Без підтримки з боку США у Києва залишається все менше можливостей для успішного наступу, а європейські союзники поки що не готові заповнити дефіцит, що виник.

Проте FT пропонує згадати досвід країн Балтії та Західної Німеччини в роки холодної війни. Тоді США відмовилися визнавати радянську окупацію Прибалтики і розділ Німеччини, формально зберігаючи вірність ідеї майбутнього возз'єднання. Це дало змогу зберегти дипломатичні механізми і надію, яка в підсумку реалізувалася наприкінці 1980-х років.

Подібний підхід, вважають автори матеріалу, міг би стати основою і для тимчасової української мирної угоди - без офіційного визнання анексованих територій Росією. В ідеалі вона також включала б розміщення міжнародного контингенту по лінії зіткнення та прискорення європейської інтеграції України.

Якщо ж цього досягти не вдасться, підкреслює Financial Times, краще зупинитися на перемир'ї за прикладом Кореї, ніж підписувати угоду, що легітимізує анексію Криму та інших територій.

Як повідомляв Главред, Путін оголосив нове "перемир'я" у війні на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів.

У ISW сказали, навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги. "Великоднє перемир'я" окупанти використовували для обстрілів і розвідки передових українських позицій.

Також в ООН відреагували на путінське "перемир'я". В ООН заявили, що хочуть бачити закінчення війни Росії проти України на основі міжнародного права та статуту організації.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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