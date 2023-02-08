Окупанти вдарили ракетами по Чернігівщині: під завалами залишаються люди

Російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Вони випустили ракети з двох реактивних винищувачів. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Приліт зафіксували у районі населеного пункту Семенівка.
"Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу "повітря-земля".Інформація про жертви та руйнування уточнюються.Не ігноруйте сигнал "повітряна тривога", - написав Чаус.
В ОК "Північ" зазначили, що внаслідок удару ракетами постраждала щонайменше одна цивільна людина. Під завалами можуть залишатися троє людей. Однак ця інформація є попередньою.
Ракетний удар по Краматорську
Нагадаємо, ввечері 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Російська ракета влучила у житловий будинок. Унаслідок влучання було зруйновано два під'їзди, людей діставали з-під завалів.
Внаслідок ракетного удару четверо людей загинули, дві особи було врятовано з-під завалів. 18 людей були травмовані. Вранці 3 лютого рятувальники повідомили, що завершили розбирати завали зруйнованого будинку.
Раніше повідомлялося, що РФ може готувати новий удар по Україні. Окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети, заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
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