На фронті загинув пілот легендарної місії Мі-8 до Маріуполя

Навесні 2022 року Пляка з побратимами доставляли захисникам "Азовсталі" медикаменти та евакуювали поранених.

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Пляка загинув у березні 2024 року у боях з окупантами / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео Радіо Свобода

На фронті загинув пілот Мі-8 Віталій Пляка. Військовий був одним з учасників уже легендарної місії з евакуації військових на "Азовсталі".

Про загибель Пляки повідомив його бойовий побратим Василь Мулік. У березні окупанти поцілили у його гелікоптер з ПЗРК.

Служив Пляка у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

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"Ми познайомились з ним вже за "широкомасштабки". І він для мене – приклад чогось дійсно справжнього. Справжньої людини. Справжнього громадянина. Справжнього льотчика. Коли (росіяни) полізли до нас у 22-му, Петрович, не вагаючись, прийшов у бригаду. І воював – як і всі. Неофіційна емблема 16-ї бригади "Mad Ducks Cavalry" – це, до слова, одне з татуювань Петровича", - згадує Мулік.

Екіпаж Пляки Мі-8 навесні 2022 року брав участь у ризикованій спецоперації з евакуації поранених українських захисників на "Азовсталі" у заблокованому окупантами Маріуполі.

У розмові з журналістами Пляка розповідав, як перевозив до захисників Маріуполя медикаменти, "Старлінки", вивозив з території заводу поранених бійців.

Що відомо про спецоперацію на Азовсталь? Як повідомляли у ГУР, до рятувальної операції захисників Маріуполя на "Азовсталі" було залучено 16 гелікоптерів: екіпажі літали по одному разу – парами і на одну із місій одразу чотири борти. Це були Мі-8 і один раз – Мі-24. Операція тривала з 21 березня до 11 травня 2022 року. За час проведення операції втратили три гелікоптери разом з екіпажами і більшістю людей на борту. Це сталося на 5-му і 7-му вильоті. Іще один гелікоптер війська РФ уразили під час спроби допомогти одному зі збитих. Екіпажі доставляли оборонцям зброю, медикаменти та продукти, а на звортньому шляху забирали поранених. Ці польоти дали можливість продовжити оборону міста і "Азовсталі".

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