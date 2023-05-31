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У Зеленського порівняли з "понтами" погрозу Путіна стосовно "дзеркальної відповіді"

Олексій Тесля
31 травня 2023, 13:15 оновлено 31 травня, 13:32
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РФ вже використовувала майже весь свій інструментарій озброєнь, нагадав Михайло Подоляк.
Подоляк, Путін
Михайло Подоляк прокоментував нові погрози Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози президента країни-агресора РФ Володимира Путіна про "дзеркальну відповідь" на атаку безпілотників по Москві.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу "1+1", росіяни за період повномасштабної війни проти України використовували майже весь свій інструментарій озброєнь, щоб погрожувати "дзеркальною відповіддю".

"А що таке "дзеркальне"? Вони (росіяни - ред.) же практично весь інструмент вже використовували, крім своїх понтів: "Ось вже зараз ми маємо якісь потужні дії зробити, ми ще не починали". Ну ви ж розумієте, що після понад 15 місяців війни говорити, що "ми ще не починали", втративши (загиблими і пораненими - ред.) понад 400 тисяч, — це говорить про наростаючу неадекватність Росії", — упевнений представник ОП.

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На його думку, російський диктатор "знаходиться в стані афекту і тому логічно мислити не може". Разом з тим він також упевнений в тому, що політична еліта у РФ скептично дивиться на Путіна і його слова.

"Інформаційний простір з нерозумінням ставиться до будь-яких слів Путіна, тобто сакральності цієї практично не залишилося. З огляду на це, слова диктатора сприймаються як "одна бабка щось сказала", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Москва в ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили в багатоповерхівки. Зокрема, один з дронів потрапив в 15-поверхівку в Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також наголошується, що попадання в багатоповерхівки з незначними ушкодженнями були на Профспілковій вулиці і Ленінському проспекті в Москві.

Раніше повідомлялося, що в епіцентрі удару опинилися маєтки російської еліти. Зокрема, один з безпілотників впав в селищі Іллінське – всього в 3 кілометрах від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Дрони були помічені неподалік від маєтків також інших представників путінської еліти.

Більше новин:

дрони Володимир Путін Михайло Подоляк
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