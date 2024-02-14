Засліпити артилерію РФ: Зеленський доручив створити нову систему боротьби з БПЛА

Президент дав доручення створити комплексну систему для об'єднання армії з промисловістю.

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Володимир Зеленський доручив посилити боротьбу з дронами РФ / Колаж: Главред, Фото: ОП, Defence-ua

Боротьбі з російськими розвідувальними дронами було присвячено нараду президента Володимира Зеленського з членами Кабінету міністрів, військовими та представниками оборонно-промислового комплексу.

Дрони Орлан або ZALA над лінією фронту - "очі" ворожої артилерії та ударних безпілотників, наголосив у Telegram глава держави.

"В Україні є рішення, як їх засліпити. Потрібно впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження", - зазначив він.

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Президент дав доручення створити комплексну систему для об'єднання армії з промисловістю. При цьому виробники мають чітко знати потреби фронту, а армія - виробничі можливості по всій Україні.

"Фронту необхідна швидка реакція на виклики та загрози. Ми маємо робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою - життя наших воїнів", - додав Зеленський.

Безпілотники на полі бою

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ. Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін і Генштаб.

Пізніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем. Заступник глави Міноборони Олександр Павлюк сказав, що максимально створюють можливості для збільшення обсягів виробництва дронів і направлення їх у війська.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня. За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін.

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