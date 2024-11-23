Небезпечні маневри військ КНДР на Харківщині: в ЗСУ прокоментували ситуацію

Як підкреслили військові, Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

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В ЗСУ прокоментували інформацію про військових КНДР на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

На телемарафоні розповіли про присутність військ КНДР на Харківщині

В ОТУ "Харків" зазначили, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала

В Генштабі підкреслюють, що ЗСУ відбивають штурмові дії противника

Напередодні в інформаційному просторі з'явилася інформація про те, що на території Харківської області зафіксовано присутність військовослужбовців КНДР. Однак в Оперативно-тактичному угрупованні "Харків" спростували ці чутки.

Офіційна заява ОТУ опублікована на їхній сторінці у соцільній мережі Facebook.

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За даними військових, недостовірна інформація поширилась через те, що людина, яка повідомила ЗМІ такі дані, коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції. В ОТУ підкреслили, що вона не є їхнім офіційним спікером.

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ", - зазначили в Оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

Раніше командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Назарій Кішак розповів про появу північнокорейських військових на Харківському напрямку в ефірі телемарафону Єдині новини.

"Бачимо, що вже на нашому напрямку є військовослужбовці з КНДР", - розповів Кишак, маючи на увазі Харківський напрямок.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Водночас, за даними Генштабу, на Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Водночас на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Окрім цього, Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

Військові із КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військових із КНДР перекинули в Україну і в ЗСУ назвали напрямок, куди саме. Зазначається, що мета прибуття північнокорейських військових до Маріуполя поки залишається незрозумілою.

На початку листопада очільник України Зеленський розповів, скільки військових КНДР вже в Курській області. Президент висловив занепокоєння, що їх число на території регіону збільшується.

За даними видання The Guardian, війська КНДР можуть не виправдати сподівань РФ. Як пояснюють журналісти, солдати, більшість із яких - молодь до 20 років, не звикли до боїв на рівнинах і воюватимуть у формі із символікою Росії, яка їм мало відома.

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Що відомо про оперативно-тактичне угруповання "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі. Із травня 2024 головним завданням ОТУ "Харків" стало відбиття російського наступу на місто Вовчанськ та село Липці, яке знаходиться на перетині кількох стратегічно важливих шляхів, повідомляє Вікіпедія.

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