Ракетні удари РФ: США готові надавати Україні обладнання для швидкого ремонту енергооб’єктів – ОП

Сполучені Штати Америки готові надавати Україні спеціальне обладнання, щоб енергетики могли швидше відновлювати енергооб’єкти і повертати світло у домівки українців після російських ракетних обстрілів.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Відповідне питання він обговорив із помічником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк, з якими провів зустріч.
"Наша країна потребує обладнання та іншої допомоги для швидкого відновлення об'єктів теплопостачання та енергетики після ракетних ударів з боку РФ", – зазначає Єрмак.
Про це він поінформував американських партнерів і отримав від них запевнення, що США нададуть Україні обладнання, яке допоможе швидко відновити інфраструктуру.
"Представники США зі свого боку запевнили у готовності надавати допомогу Україні, зокрема необхідне обладнання, задля ефективної підтримки українського народу", – зазначає Єрмак.
Ракетний удар РФ по Україні 16 грудня
Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.
У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Пізніше стало відомо, що загинули троє людей – молоде подружжя та літня жінка. З-під уламків будинку намагалися дістати маленького сина загиблого подружжя.
У Києві через ракетну атаку були перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що в РФ вже спостерігаються серйозні проблеми із запасами. Під час ракетного обстрілу окупанти використовували ракети, які були одразу з-під конвеєра.
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