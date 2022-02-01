Омікрон став викликати менше симптомів: професор назвав головну п'ятірку

Симптоми Омікрону у вакцинованих / Фото Reuters

Штам коронавірусу Омікрон більш заразний, ніж попередні мутації, а також має відмінності в симптомах і може бути стійким до двох щеплень проти вакцини.

Керівник дослідження ZOE COVID тім Спектор повідомив, що при появі штаму Дельта, такі прояви, як задуха, лихоманка і втрата нюху почалися зустрічатися рідше, пише Express.

За його словами, Омікрон продовжує тенденцію, встановлену дельтою. Цей штам викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані, і менше загальних системних симптомів, таких як нудота, болі в м'язах, діарея і висип на шкірі.

Симптоми Омікрону у вакцинованих:

нежить

головний біль

втома (легка або сильна)

чхання

біль в горлі

Експерт каже, що завдяки вакцинації, Омікрон викликає у щеплених значно легше захворювання, ніж Дельта і його попередники.

Реклама

"Якщо ви або член сім'ї відчуваєте себе погано, є велика ймовірність, що це може бути коронавірус, особливо якщо ви часто чхаєте. Ви повинні залишитися вдома і пройти тестування, щоб переконатися", – зазначив професор.

Варто нагадати, що станом на ранок вівторка, 1 лютого 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 30 768 жителів країни (добою раніше було 22 026 виявлених хворих). У тому числі захворіли 4056 дітей і 337 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2069 осіб; летальних випадків -192; одужали 8 835 осіб.