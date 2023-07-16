"Щось відбувається серйозне": до Маріуполя "прилетіли" ракети Storm Shadow

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив факт потужного вибуху.

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У Маріуполі вибухи / Колаж Главред, фото pixabay, "Маріуполь зараз"

Вранці, 16 липня, в окупованому Росією Маріуполі повідомляють про потужних вибухах. За попередніми даними, в місто прилетіли крилаті ракети Storm Shadow.

Зокрема, кремлівські пропагандисти заявили, що в Маріуполі "голосно". Вони повідомили, що окупанти через "бавовну" підняли в небо свою авіацію, проте запевнили, що нібито "все гаразд".

Вибухи в Маріуполі / скріншот

"Зберігайте спокій, все гаразд", – закликали пропагандистські пабліки.

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Окупанти в Маріуполі / скріншот

При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив факт вибуху.

"Взагалі надвисока активність роботи ППО окупантів по всій лінії (Запорізька область) – Нікольське – Мангуш – Маріуполь. Набираємося терпіння. Щось відбувається і це щось дуже приємне", - зазначив він.

Що відбувається в Маріуполі / скріншот

ЗСУ влаштували потужну "бавовну" 16 липня

Зазначимо, у тимчасово окупованому місті Луганськ у неділю, 16 липня, пролунали вибухи. Над містом піднімаються стовпи жирного чорного диму.

Російські пропагандисти активно пишуть про "бавовну".

Крім того, в ніч на неділю, 16 липня, в захопленому РФ Севастополі прогриміла серія вибухів. В акваторії були помічені морські безпілотники. Повідомляється, що в місті кілька разів спрацювала протиповітряна оборона.

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