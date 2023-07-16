"Щось відбувається серйозне": до Маріуполя "прилетіли" ракети Storm Shadow

Вранці, 16 липня, в окупованому Росією Маріуполі повідомляють про потужних вибухах. За попередніми даними, в місто прилетіли крилаті ракети Storm Shadow.
Зокрема, кремлівські пропагандисти заявили, що в Маріуполі "голосно". Вони повідомили, що окупанти через "бавовну" підняли в небо свою авіацію, проте запевнили, що нібито "все гаразд".
"Зберігайте спокій, все гаразд", – закликали пропагандистські пабліки.
При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив факт вибуху.
"Взагалі надвисока активність роботи ППО окупантів по всій лінії (Запорізька область) – Нікольське – Мангуш – Маріуполь. Набираємося терпіння. Щось відбувається і це щось дуже приємне", - зазначив він.
ЗСУ влаштували потужну "бавовну" 16 липня
Зазначимо, у тимчасово окупованому місті Луганськ у неділю, 16 липня, пролунали вибухи. Над містом піднімаються стовпи жирного чорного диму.
Російські пропагандисти активно пишуть про "бавовну".
Крім того, в ніч на неділю, 16 липня, в захопленому РФ Севастополі прогриміла серія вибухів. В акваторії були помічені морські безпілотники. Повідомляється, що в місті кілька разів спрацювала протиповітряна оборона.
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