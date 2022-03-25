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Близько 60% ракет окупантів в Україні промазали повз цілі - Reuters

25 березня 2022, 05:07

Відсоток відмов російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60% - даний показник змінюється день у день

ракета Циркон
Близько 60% ракет окупантів в Україні промазали повз цілі-Reuters / Міноборони РФ

З усіх високоточних ракет, які російські окупанти запустили по мирних містах України, приблизно 60% не потрапили в ціль. Про це пише Західне новинне агентство Reuters, посилаючись на трьох американських чиновників, знайомих з даними розвідки

На даний момент невідомо, що саме є причиною настільки високих показників відмов російських ракет.

Відзначається, що при такій неточності "високоточних" ракет РФ від них можна очікувати чого завгодно: як невдалих запусків, так і того, що боєкомплект ракети не здетонує при ударі.

Однак, за словами експертів, будь-який рівень відмов від 20% і вище буде вважатися високим.

На їхню думку, інформація про неточність ракетних ударів РФ може частково пояснити те, чому агресору через місяць після вторгнення не вдалося досягти своїх цілей.

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У четвер ввечері, 24 березня, російські окупаційні війська завдали ракетні удари по Дніпропетровській і Миколаївській областях.

У багатьох районах Дніпра були чутні потужні вибухи. Про це повідомили очевидці.

Ракетні удари російських окупантів були чутні практично в кожному з районів Дніпра і за його межами.

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крилаті ракети російське вторгнення новини України
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