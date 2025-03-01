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Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі – що відомо

Марія Николишин
1 березня 2025, 20:13оновлено 1 березня, 21:13
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Внаслідок удару ворога виникла пожежа.
Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі – що відомо
Вибухи в Запоріжжі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Запорізьку область атакували російські дрони
  • В регіоні працювала ППО
  • Ворог ударив по житловій багатоповерхівці

Ввечері, 1 березня, у Запорізькій області пролунали вибухи. Регіон атакували російські безпілотники. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, він повідомляв про роботу протиповітряної оборони у регіоні.

відео дня

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – зазначив посадовець.

Пізніше Іван Федоров написав, що ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

"Внаслідок удару виникла пожежа, на місце виїхали рятувальники і медики", - наголосив він.

О 20:18 начальник Запорізької ОВА додав, що наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.

Удар по Запоріжжі - відео:

Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі – що відомо

О 20:51 Федоров повідомив, що ворожий Шахед зруйнував дах житлового будинку. Відбулось загорання на площі 300 квадратних метрів.

  • Наслідки удару РФ по Запоріжжі
    Наслідки удару РФ по Запоріжжі фото: Іван Федоров
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжі
    Наслідки удару РФ по Запоріжжі фото: Іван Федоров
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжі
    Наслідки удару РФ по Запоріжжі фото: Іван Федоров
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжі
    Наслідки удару РФ по Запоріжжі фото: Іван Федоров
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжі
    Наслідки удару РФ по Запоріжжі фото: Іван Федоров
Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, пізно ввечері, 27 лютого, російські загарбники атакувала Суми ударними дронами. Пошкоджень зазнали чотири будинки. Відомо про п'ять влучань в один район Сум.

Унаслідок російської атаки дронів уночі 27 лютого в Київській області спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

25 лютого росіяни також атакували Київщину. Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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