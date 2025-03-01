Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі – що відомо

Внаслідок удару ворога виникла пожежа.

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Вибухи в Запоріжжі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Запорізьку область атакували російські дрони

В регіоні працювала ППО

Ворог ударив по житловій багатоповерхівці

Ввечері, 1 березня, у Запорізькій області пролунали вибухи. Регіон атакували російські безпілотники. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, він повідомляв про роботу протиповітряної оборони у регіоні.

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"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – зазначив посадовець.

Пізніше Іван Федоров написав, що ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

"Внаслідок удару виникла пожежа, на місце виїхали рятувальники і медики", - наголосив він.

О 20:18 начальник Запорізької ОВА додав, що наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.

Удар по Запоріжжі - відео:

О 20:51 Федоров повідомив, що ворожий Шахед зруйнував дах житлового будинку. Відбулось загорання на площі 300 квадратних метрів.

Як повідомляв Главред, пізно ввечері, 27 лютого, російські загарбники атакувала Суми ударними дронами. Пошкоджень зазнали чотири будинки. Відомо про п'ять влучань в один район Сум.

Унаслідок російської атаки дронів уночі 27 лютого в Київській області спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

25 лютого росіяни також атакували Київщину. Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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