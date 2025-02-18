В Одесі лунають вибухи, здійнялась пожежа: місто під масованою атакою Шахедів

Внаслідок ворожої атаки пошкоджена будівля лікарні.

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РФ атакувала Одесу Шахедами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, depositphotos.com/ua

Російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.

У місті пролунали потужні вибухи, після чого з'явилися проблеми з електропостачанням. Згодом пролунали і повторні вибухи.

Місцеві ЗМІ та моніторингові канали повідомляли про те, що РФ намагається атакувати об'єкти енергетики в Одесі. Також зазначається про те, що була пошкоджена будівля лікарні.

відео дня

У Мережі розлетілися відео з наслідками ворожих ударів. На одному з відео видно момент, як вибух пролунав прямо перед автівкою, що була на ходу.

Дивіться відео з наслідками ворожих ударів по Одесі:

РФ атакувала Одесу Шахедами / фото: скріншот

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