'Не треба перемагати на полі бою': військовий заявив про 'головну задачу' для України

Військовий вважає, що головне завдання для України - зайти в переговори в сильній позиції.

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Коли закінчиться війна / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: відео

Колишній офіцер штабу штурмового батальйону бригади "Червона Калина" Микола Олійник заявив про те, що на полі бою Україні не перемогти, а достатньо тримати ситуацію стабільною.

"А от проводити якісь диверсії, знищити Кримський міст, отримати краще озброєння чи гарантії від партнерів, якісь домовленості - це те, що пришвидшить закінчення війни. Тому що ми всі маємо розуміти, що війна все одно закінчиться за столом переговорів якимось мирним договором. Питання - на яких умовах", - зазначив військовий в інтерв'ю для ТСН.

За його словами, головне завдання для України - зайти в ці переговори в сильній позиції.

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"Щоб ми могли, якщо не диктувати умови, то хоча б відстоювати свої інтереси впевнено, аргументовано, маючи ряд сильних козирів в рукаві або знищений Кримський міст, може ще якісь диверсії, знищені НПЗ. Прогрес же є, якщо дивитися сухими цифрами", - розповів Микола Олійник.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, що ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупантів на заході Донеччини. Російські загарбники здійснили посилену механізовану атаку чисельністю до батальйону біля міста Костянтинівка в Краматорському районі на Донеччині. Наші захисники під час бою знищили шість російських танків.

У ЗСУ розкрили критичну ситуацію в районі Кринок. Придніпровський напрямок залишається "найгарячішим", там щодня відбуваються штурми російських окупантів, розповів Дмитро Лиховій. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації.

Стало відомо, що окупанти створюють котел для ЗСУ під Торецьком. Зараз російські окупанти наступають на місто із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ.

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