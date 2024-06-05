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Кількість російських окупантів в Україні суттєво зросла: що кажуть у ГУР

Яна Ставська
5 червня 2024, 19:56
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400 тисяч окупантів налічували ще у листопаді 2023 року. Зараз ця цифра суттєво більша.
Кількість російських окупантів в Україні суттєво зросла: що кажуть у ГУР
ЗС РФ продовжують атакувати позиції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

На сьогодні кількість російських окупантів в Україні становить близько 520 тисяч осіб, розповіли виданню LIGA.net джерела у ГУР. Тоді як на початку повномасштабного вторгнення угрупування військ РФ становила, для порівняння, 180 тисяч.

Крім того, як вказали у ГУР, на тимчасово окупованих територіях є ще близько 32 тисяч представників Росгвардії, ФСБ та інших силових структур, які здійснюють поліцейські функції.

Керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко, своєю чергою, уточнив, що понад 516 тисяч окупантів становлять усе наземне угрупування ЗС РФ.

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У боях проти України, за даними Центру, залучено понад 12 тисяч одиниць ворожої техніки.

Військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський у коментарі журналістам зауважив, що збройні сили Росії зросли не тільки кількісно, а й якісно.

Війна в Україні - головне за день, 5 червня

Ситуація на полі бою залишається напруженою - росіяни активно штурмують позиції Збройних сил на чотирьох напрямках, підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу ввечері.

Ідеться про активні бої на Курахівському, Покровському, Купʼянському та Харківському напрямках.

Зокрема, росіяни досі намагаються захопити панівні висоти Часового Яру, знищуючи південні околиці населеного пункту. Однак місто контролюють захисники.

А у Вовчанську ЗСУ - в активній обороні. Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу, що в цьому районі наступ російських сил суттєво сповільнився.

Крім того, ЗСУ нарешті досягли переваги у застосуванні дронів та РЕБів, ідеться у звіті Інституту.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні?

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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