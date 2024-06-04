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Іншого вибору немає: аналітик зробила невтішний прогноз щодо війни в Україні

Юрій Берендій
4 червня 2024, 09:53
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Аналітик попереджає, що на фронті може виникнути ситуація, коли жодна із сторін не матиме стратегічної ініціативи і війна в Україні переросте в окопну.
Іншого вибору немає: аналітик зробила невтішний прогноз щодо війни в Україні
Аналітик спрогнозувала хід бойових дій / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Майбутній перебіг війни в Україні визначать технології. Однак не варто списувати з рахунків і фактори "чорних лебедів", що кардинально зможуть вплинути на хід бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла системний аналітик Наталія Глоба.

Вона наголосила, що зараз дуже швидко розвиваються технології, зокрема безпілотники різного призначення та засоби радіоелектронної боротьби, яких Україна не мала в 2022 році.

"Використання штучного інтелекту теж має серйозний вплив на війну. Є дві країни, США і Китай, які почали жорстку конкуренцію в цьому питанні. У кого з них з'являться ефективніші системи для ведення бою, ми ще не знаємо. Як і того, в якому напрямку вони розвиватимуться. Штучний інтелект створює ситуацію, коли жодна зі сторін не має стратегічної переваги на полі бою, бо всі бачать одна одну, тому таємний маневр неможливий", - вказує вона.

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За словами аналітика, прорив на фронті є неможливим через існування "зони смерті" на відстані кількох десятків кілометрів, де знищується все, що туди потрапляє. Використання безпілотників дозволяє обом сторонам контролювати військовий простір, що перетворює цей конфлікт на окопну війну. У таких умовах прориви на велику відстань неможливі.

"Росіяни зі свого боку не можуть захопити Київ, а українці - звільнити всю непідконтрольну нам територію. Ця ситуація буде такою, поки не з'явиться зброя, яка дасть стратегічну перевагу. Наприклад, американці та англійці розробляють енергетичну (лазерну) зброю. Ракету система ПРО може збити, але не лазер, причому вартість пострілу з такої зброї - один долар, і снаряди для цього не потрібні. Але лазерну зброю розробляє і Китай, і якщо він і за наявності такої зброї з обох сторін війна знову стане бійкою "стінка на стінку" з відсутністю переваг", - додає Наталія Глоба.

Вона зазначає, що ситуація може розвинутися аналогічно до подій 1648 року, коли завершувалася Тридцятирічна війна, і стало очевидно, що переможців у ній не буде. У такому випадку єдиним варіантом залишиться сісти за стіл переговорів і домовитися.

"Розвиток технологій вказує на те, що дуже скоро кількість людей на фронті не матиме стратегічного значення, але матиме їхню якість. Тобто буде важлива здатність командира орієнтуватися в бою, маючи у себе на озброєнні велику кількість різноманітних складних систем. І здатність такого командира успішно проводити операції буде ключовою, а не кількість гарматного м'яса, як зараз у росіян", - говорить експерт.

Системний аналітик зауважує, що з часом росіяни усвідомлять, що безкінечне використання людських ресурсів не принесе результатів, і врешті-решт цей процес буде зупинено.

"Поки цього не сталося, ми маємо працювати над тим, щоб захистити кожного солдата. Американці називають цей тренд "підвищення живучості на полі бою": щоб оператору не потрібно було бути на самому "передку" тощо.Крім того, попереду в нас війни дронів і роботів, тому освіта командирів - це найважливіше, на що, сподіваюся, звернуть увагу", - резюмувала вона.

Хто така Наталія Глоба

Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України.

Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності.

Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно контратакували у Вовчанську, відновивши контроль над низкою позицій у місті. Тим часом російські окупанти мають обмежений успіх у напрямку Липців у Харківській області, згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни.

У районі Вовчанська українські захисники за один день взяли в полон близько 60 російських окупантів, про що повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

В Росії, неподалік від кордону з Сумською областю, було знищено військову колону російських окупаційних сил внаслідок ударів FPV-дронів. Ворожу техніку знищили за три кілометри від українського кордону в Курській області, розповів у Telegram волонтер Сергій Стерненко.

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війна в Україні Наталія Глоба
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