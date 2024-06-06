У штурм підуть десятки тисяч солдат: РФ готується до літнього наступу - Defence Express

Російські окупанти намагатимуться атакувати раптово, каже експерт Іван Киричевський.

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Росіяни готуються до літнього наступу / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Оперативне командування "Захід"

Російські окупанти намагаються накопичити сили, щоб розпочати свій літній наступ. РФ відправить у штурм ще 60 тисяч осіб. Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський, повідомляє Еспресо.

Ці бойові дії можуть розпочати як у червні, так і в липні чи серпні. При цьому ворог намагатиметься "атакувати раптово десь на сході".

"Є ще складніший варіант, коли росіяни ближче до осені підуть на проведення масштабної мобілізації, щоб накопичити сили на зимову кампанію. Грубо кажучи, тут виникає така історія, що перспективи, які може готувати Кремль для ведення подальшої війни, виглядають набагато складнішими, ніж та непроста ситуація, яка зараз спостерігається на сході та півночі", - сказав він. відео дня

Киричевський додав, що зараз характер процесів, які відбуваються на фронті, можна назвати "позиційним глухим кутом". Він пояснив, що зараз на фронті дуже активні й напружені бої, за яких сторони не просуваються.

"Ми стоїмо в обороні, але в росіян теж немає темпів просування, які мали б зараз певний резонанс. Якщо їм вдається навіть щось відбити, то це ненадовго. Тому тут постає питання в тому, яку стратегію може обрати Кремль для подальших бойових дій", - сказав військовий експерт.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський - журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації в Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

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