'Людей не рахують, техніки багато': офіцер розкрив ситуацію на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку окупанти кидають у бій все більше контрактників та техніки, шукаючи слабкі місця в українській обороні, зауважив Володимир Гонтар.

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Рівень напруги на Купʼянському напрямку зростає / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На Куп’янському напрямку ситуація стає дедалі напруженішою. Окупанти стягують живу силу та техніку і намагаються визначити слабкі місця в українській обороні. Про це розповів офіцер 3-ї окремої танкової залізної бригади Володимир Гонтар в ефірі телемарафону.

"В цілому доба і весь час ситуація так само напружена, як і була до того. Я би сказав, що ступінь напруженості достатньо високий, порівняно навіть з часом нашого контрнаступу. Ми всі дуже зосереджені", - розповів офіцер.

За його словами, разом з тим, що окупанти підтягують живу силу і техніку, ворог також веде розвідувальні дії, щоб визначити міцність оборони ЗСУ. Гонтар зауважив, що росіяни активно поповнюють свої резерви. Він зазначив, що важко точно визначити, чи окупанти просто поповнюють втрати особового складу, чи збільшують загальну чисельність війська на цьому напрямку.

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"Ми розуміємо, бачимо, чуємо по радіоперехопленнях, що там здебільшого перебувають контрактники. Тобто люди ще більш підготовлені, ніж ті, кого вони вже поклали. Людей вони не рахують. Техніки в них достатньо багато, тому і гонять", - пояснив Гонтар.

Офіцер запевнив, що українські захисники на Куп’янському напрямку готові до будь-якого розвитку подій, зокрема й до можливого наступу російських військ у травні-червні.

Хто такий Володимир Гонтар? Володимир Гонтар - офіцер-артилерист, заступник командира батареї гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 3-ї танкової, а "за сумісництвом" – талановитий фотожурналіст, розповіли на сторінці військового підрозділу.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, Сили оборони України досягли тактичних успіхів на Лиманському напрямку, зокрема в районі Серебрянського лісництва, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Ситуація в районі Часового Яру залишається під контролем українських військових, незважаючи на активні бойові дії та спроби окупантів прорватися в місто.

Також Волошин розповів, що ЗСУ не відчувають гострого дефіциту боєприпасів, хоча росіяни все ще мають перевагу у кількості снарядів та живої сили. Він підкреслив, що українські військові використовують свої ресурси з розумом та максимально ефективно витрачають кожен снаряд.

Як повідомляв Главред, окупанти, не досягнувши значних успіхів до 7 травня, дати інавгурації Путіна, вирішили посилити тиск на Часо-Ярівському напрямку, повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Російські війська почали формувати ударну групу в тилу для штурму Часового Яру.

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