Окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова

Мер Мелітополя / ria-m.tv

В Мелітополі група окупантів викрала мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.

Про це повідомив у своєму Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

"Тільки, що в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - повідомив радник глави МВС.

Відзначити, у Мелітополі окупанти закликають городян дивитися російські новини.

Людям роздали список російських telegram-каналів, які, на їхню думку, потрібно читати. Однак українська влада неодноразово закликала людей у всіх куточках країни не вірити окупантам.

Читайте також: