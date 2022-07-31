Прогримів потужний вибух: завдано удару по захопленому РФ аеродрому в Мелітополі

У Мелітополі прогримів вибух / ria-m.tv

У неділю, 31 липня, в районі аеродрому захопленого РФ Мелітополя Запорізької області прогриміли вибухи.

Про вибухи біля місцевого аеродрому розповіли очевидці, повідомляє РІА Мелітополь.

Звук сильного вибуху чули практично в кожному районі міста та сусідніх довколишніх селах.

Журналісти підкреслюють, що аеродром в Мелітополі ворог використовував як командний пункт і військову базу для літаків і вертольотів.

/ ria-m.tv

Раніше мер міста Мелітополь Іван Федоров заявляв, що російські окупанти готують проведення так званого "референдуму".

16 липня Андрющенко повідомив, що через захоплений РФ Маріуполь у бік Запорізької області пройшла російська колона у складі близько 100 одиниць військової техніки. У колонах були бойові машини десанту БМД - 4 і багато бронетранспортерів.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що переміщення техніки пов'язано зі зміцненням позицій окупантів на запорізькому напрямку або зі створенням нового угруповання в районі Енергодара.

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