Окупанти навмисно робили імітацію запуску ракет на День Незалежності України - Ігнат

Окупанти здійснювали імітаційні вильоти у День Незалежності України / Колаж npr.org, УНІАН

Російські окупанти намагалися тримати у напрузі всю Україну у День Незалежності. Вони навмисно імітували запуск ракет. Про це заявив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

Окупанти здійснювали імітаційні вильоти, справжніх було лише 8.

"Ворог навмисно піднімав авіацію, не завдаючи ударів. План був такий, щоб тримати в День Незалежності всю націю в напрузі. Таким чином впливати психологічно на українське населення", - сказав Юрій Ігнат.

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Він переконаний, Росія не хотіла дати українцям відчути бойових дух та незалежність.

Ракетні удари по Україні 24 серпня

Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Крім того 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.

Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих у Чаплиному зросла до 25 людей, двоє - діти.

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