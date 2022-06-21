Окупанти накрили Харківщину потужним вогнем: понад 30 поранених і загиблих

Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду, розповів Олег Синєгубов.
У вівторок, 21 червня, внаслідок обстрілів російськими окупантами Харківської області 15 людей загинули.
Ще 16 людей отримали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"15 людей загинули. 16 - поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині", - констатував глава ОВА.
Він розповів, що ввечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. "За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються", - зазначив Синегубов.
У Харкові, додав він, 11 поранених, 5 людей загинули.
"У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих", - написав голова ОВА.
Синєгубов підкреслив, що це тероризм, і ці злочини проти людяності повинні бути покарані.
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Обстріли Харкова окупантами РФ
Нагадаємо, у вівторок, 21 червня, окупанти в черговий раз обстріляли житловий район Харкова.
Обстріли були зафіксовані в Індустріальному районі, попередньо повідомлялося про 10 поранених і 4 загиблих, серед яких одна дитина.
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