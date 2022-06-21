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Окупанти накрили Харківщину потужним вогнем: понад 30 поранених і загиблих

21 червня 2022, 22:20

Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду, розповів Олег Синєгубов.

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В результаті обстрілу Харківщини РФ є загиблі і постраждалі / Facebook С. Болвінова

У вівторок, 21 червня, внаслідок обстрілів російськими окупантами Харківської області 15 людей загинули.

Ще 16 людей отримали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"15 людей загинули. 16 - поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині", - констатував глава ОВА.

Він розповів, що ввечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. "За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються", - зазначив Синегубов.

У Харкові, додав він, 11 поранених, 5 людей загинули.

"У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих", - написав голова ОВА.

Синєгубов підкреслив, що це тероризм, і ці злочини проти людяності повинні бути покарані.

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Обстріли Харкова окупантами РФ

Нагадаємо, у вівторок, 21 червня, окупанти в черговий раз обстріляли житловий район Харкова.

Обстріли були зафіксовані в Індустріальному районі, попередньо повідомлялося про 10 поранених і 4 загиблих, серед яких одна дитина.

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