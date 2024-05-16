Росіяни вдарили "касетками" по місцю евакуації під Вовчанськом: цілилися у волонтерів

Противник продовжує порушувати міжнародне право, бʼючи касетними снарядами по цивільному населенню.

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РФ атакувала Вовчанську громаду / Колаж: Главред, фото: ДСНС у Харківській області

Російські окупанти у четвер, 16 травня, завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Прильоти припали по місцю скупчення волонтерів та екстрених служб.

"Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби", - зазначив Синєгубов. відео дня

Є постраждалі серед волонтерів і представників місцевої влади.

"Пʼятеро людей постраждали - двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації", - ідеться у повідомленні голови ОВА.

У коментарі Суспільному керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнив, що РФ навмисне цілилась з реактивних систем залпового вогню по місцю евакуації.

"В результаті поранені четверо працівників служби 103, які в цей час надавали допомогу громадянам, голову місцевої військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі. На щастя, поранення легкі, однак отримали осколкові ураження і контузії. Били виключно з метою вразити цивільне населення, адже не було таємницею, що в цьому місці перебуває саме цивільне населення. Комбатантів в цьому місці не було", - сказав Тимошко.

Вовчанськ - ситуація в місті та у Харківській області

Тривають бої за Вовчанськ і північ Харківської області. Після прориву кордону 10 травня окупантам вдалося захопити значну територію "сірої зони".

Українські війська, попри дефіцит боєприпасів, регулярно контратакують штурмові підрозділи агресора. Напередодні Зеленський стверджував, що ситуацію вдалося взяти під контроль.

Втім сьогодні, 16 травня, аналітики підтвердили перебування окупантів у лікарні Вовчанська, що розташована у центрі населеного пункту.

За даними спостерігачів, росіяни беруть цивільних місцевих мешканців у полон, зафіксовано випадки розстрілів.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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