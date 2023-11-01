Окупанти хочуть переміститися на Херсонщині: у ЗСУ назвали причину

Загарбники шукають інші місця для закріплення на Херсонщині, бо українські воїни продовжують знищувати позиції, на яких окупанти розташували свої вогневі точки.

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Окупанти хочуть переміститися на Херсонщині/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Захисники України продовжують знищувати на окупованій частині Херсонщини позиції, де окупанти розташували свої вогневі точки. Через це загарбникам доводиться думати, на яку ділянку місцевості переміститися, щоб закріпитися там.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо". Вона зазначила, що російські окупанти тривалий час накопичували сили, і зараз продовжують маневри цими силами і засобами. Але українські військові продовжують потужно нищити потенціал загарбників.

"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, і інші методи ведення боротьби, які поки що не варто розкривати. Ворог має постійно відчувати "сезон сюрпризів", – сказала Гуменюк.

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Також вона зазначила, що російська окупаційна армія змушена активно переміщати свої сили на окупованій частині Херсонщини через свою діряву протиповітряну оборону. Крім цього, на загарбників тисне Запорізький напрямок.

"Росіяни налаштували системи ППО й оборонні потужності, які теж зазнають втрат. На материковій частині лівого берега ворог намагається визначитись, яка ділянка місцевості для нього буде більш сприятливою для закріплення. Оскільки ми продовжуємо знищувати позиції, на яких окупанти розташували свої вогневі точки. Окрім того, їх суттєво притискає Запорізький напрямок, – зазначила Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти націлилися на те, щоб знову захопити місто Куп’янськ Харківської області. Загарбники атакують з усіх видів зброї. У ЗСУ зазначають, що лише за добу ворог завдав там по позиціях захисників України 8 авіаударів і здійснив понад 700 обстрілів.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що ворог готує новий наступ на Авдіївку. У цей момент, російські окупанти на Авдіївському напрямку перегруповуються. Українські війська готуються до відбиття третьої з 10 жовтня атаки ворога.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ на лівому березі Херсонської області. Українські військові зберігають позиції та продовжують наземну активність на лівому березі Херсонщини.

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