"Атакують з усіх видів зброї": окупанти хочуть захопити важливе місто – є 2 причини

У ЗСУ зазначають, що лише за минулу добу ворог завдав там по позиціях захисників України 8 авіаударів і здійснив понад 700 обстрілів.

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Окупанти через дві причини хочуть захопити важливе місто/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил Збройних сил України

Зараз однією з найгарячіших є ситуація на Куп'янському напрямку. Російські окупанти націлилися на те, щоб знову захопити місто Куп’янськ Харківської області.

Загарбники проводять там посилені атаки і б’ють по позиціях українських військових практично з усіх видів озброєнь, які у них є. Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"За минулу добу на цьому напрямку ворог атакував двічі поблизу Синьківки, завдав 8 авіаційних ударів, 16 дронів-камікадзе застосовувалось по позиціях українських захисників, ворог здійснив 736 обстрілів з яких чотири – з РСЗВ (Реактивних систем залпового вогню – ред.), 67 артобстріли та 156 мінометних", – повідомив підполковник. відео дня

Але він запевнив, що українські бійці завдають успішних ударів у відповідь по ворогу. Так, за добу вони знищили 112 російських загарбників і 28 одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, окупанти за один день втратили п'ять танків і чотири бойові броньовані машини (ББМ).

Дві причини, чому окупанти хочуть захопити Куп’янськ

Російські загарбники намагаються захопити Куп’янськ через дві причини. По-перше, тому що це важливий логістичний центр, по-друге – щоб показати якісь перемоги перед виборами у країні-агресорці Росії, які заплановані на 2024 рік.

"Це напрямок – один з найгарячіших. Ворог має на меті повторно окупувати місто Куп’янськ – це важливий логістичний центр, через який здійснювались під час попередньої окупації постачання провізії, боєприпасів. І, звичайно, перед виборами ворогу необхідно здобути хоч якусь перемогу. На цей час стратегічних успіхів на цьому напрямку у російської окупаційної армії немає", – розповів Фітьо.

Ситуація біля Куп’янська

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що РФ намагається прорватись під Куп'янськом, щоб оточити місто. Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ у районі Куп'янського лісу.

Також раніше керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що під Куп'янськом відбуваються "м'ясні" штурми окупантів. РФ відправляє на штурм купу колишніх ув'язнених, штрафників-офіцерів і мобілізованих росіян.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що РФ стягнула 100-тисячні резерви й націлилася на захоплення ключового міста України. Російські окупанти здатні вдатися до наступальних операцій на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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