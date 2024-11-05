Окупанти розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ на Донеччині: в ОГП зробили заяву

Трьох полонених бійців ЗСУ окупанти розстріляли під час наступу на Селидове. Пізніше також були вбиті ще троє військовополонених.

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Окупанти розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ на Донеччині/ коллаж: Главред, фото: 4 танкова бригада, pixabay.com

Коротко:

Окупанти розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ на Донеччині

Трьох із них загарбники розстріляли під час наступу на Селидове

Прокуратура порушила кримінальну справу

Російські загарбники розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За фактом вчинення окупантами воєнного злочину було відкрите кримінальне провадження.

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"За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на м. Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених", – йдеться у повідомленні.

1 листопада під час штурму укріплень Збройних сил України на тому ж Покровському напрямку російські загарбники вбили з автоматичної зброї ще трьох військовополонених.

В Офісі генпрокурора повідомили, що було розпочате досудове розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин. Розслідування проводять слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях", – зазначили в ОГП.

Розстріл окупантами полонених бійців ЗСУ – останні новини

Раніше повідомлялося, що росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині – у DeepState розповіли обставини трагедії. Українські воїни наткнулися на військових РФ, коли виходили на позиції, і змушені були відстрілюватися. Але через обмежену кількість БК їм довелося здатися.

Також наприкінці жовтня цього року повідомлялося, що окупанти розстріляли двох бійців ЗСУ. Це є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, у Forbes раніше повідомляли, що окупанти розстріляли бійців НГУ під Селидовим, це свідчить про масштабну проблему ЗСУ. Українці можуть вдатися до запеклої контратаки, щоб помститися за злочин, "однак навряд чи це значно вплине на хід битви за Покровськ".

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