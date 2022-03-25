Окупанти кидають техніку і тікають з Гостомеля - Арестович

Гостомель частково перебуває під контролем України / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупанти кидають техніку і тікають з Гостомеля Київської області. Частина військових РФ переодягається в цивільний одяг, частина - просто так відходить. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Гостомель частково перебуває під контролем України, але більшу частину поки що контролюють загарбники.

"Але довго це не триватиме, тому що півколо і з дорогами під вогневим контролем довго не висидиш", - сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України тримають оборону в Київській області й переходять у наступ у напрямку захоплених окупантами з Росії позицій.

Вночі, 25 березня, були серйозні бої в районі Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Удари були і в районі Василькова та Білої Церкви. Ворожі війська зазнали серйозних втрат, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Інші новини: