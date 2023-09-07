Окупанти 3 години били безпілотниками по Одещині: є руйнування і потерпілий

Росіяни здійснили потужний удар безпілотниками по Ізмаїльському району. Серед пошкоджень-припортові об'єкти та адмінбудівля.

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Під ударом ворогів знову опинилися об'єкти в Ізмаїльському районі, повідомляють чиновники / колаж Главред, фото УНІАН

Російські окупанти протягом трьох годин в ніч з середи на четвер, з 6 на 7 вересня, атакували Одеську область ударними дронами-камікадзе моделі Shahed. Про це в месенджері Telegram написав керівник Одеської обласної Військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, в результаті ворожої атаки є руйнування і потерпілий.

Під ударом знову опинилися об'єкти в Ізмаїльському районі-і це вже четверта атака за останні п'ять діб. Внаслідок нового нальоту безпілотників у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю.

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У тому числі від ворожого удару постраждав водій вантажного автомобіля ‒ він отримав легку травму ноги. На місці інциденту працюють аварійні служби. За словами кіпера, зараз триває ліквідація наслідків.

Атака РФ по Україні в ніч на 6 вересня

Рано вранці 6 вересня у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

У столиці уламки ракети впали на торгове підприємство. Сталося загоряння. Жертв і постраждалих не виявлено.

Також вночі 6 вересня російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" Одеську область. В результаті атаки загинула людина - співробітник агропідприємства. Він отримав важкі поранення і помер у лікарні.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, протягом майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

У кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

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