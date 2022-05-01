Окупантів "покришили" з технікою: Зеленський розповів про проблеми з підготовкою параду в Москві

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський закликає російських солдатів не їхати на війну в Україну, інакше тисячі з них будуть вбиті і поранені.

"Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат. У ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або істотно ослаблений в березні-квітні, набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією. Зі слабким бойовим досвідом. Вони просто хочуть добрати потрібну кількість. Щоб можна було кинути в наступ і ці підрозділи" - заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Російське командування прекрасно розуміє, що ще тисячі російських солдатів будуть вбиті і тисячі будуть поранені в найближчі тижні", - зазначив президент.

"Але навіщо це самим російським солдатам? Навіщо це їхнім рідним? Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що тих чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові "планові" втрати очікуються генералами", - заявив Зеленський.

"Кожен російський солдат ще може врятувати своє життя. Вам краще вижити в Росії, ніж загинути на нашій землі", - зазначив глава держави.

Він додав, що що завдяки прекрасній роботі наших воїнів, на параді 9 травня в РФ військової техніки буде менше, ніж минулого року.

Що відомо про проблеми з підготовкою параду в РФ

Згідно з повідомленнями офіційних органів Міноборони РФ, якщо в 2021 на параді перемоги було 197 одиниць техніки, то зараз планується 131 одиниця.

Також зі схем зрозуміло, що цього року в колоні не буде відразу декількох видів техніки:

танки Т-80БВМ;

ТОС-1А;

ЗРК Панцир-С;

САУ 2С35 коаліція-СВ;

системи дистанційного мінування землеробство (БМ ІСДМ);

бронеавтомобілі БКА Патруль;

бронеавтомобілі Урал.

Не виключено, що ця техніка була відправлена на фронт і частина успішно знищена силами ЗСУ.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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