РФ могла атакувати Україну "суперзброєю" минулого тижня - Міноборони Британії

Росіяни атакували Кинжалом військовий аеродром в центральній Україні.

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РФ атакувала Україну Кинджалом / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Російські окупанти минулого четверга могли атакувати Україну "суперзброєю". Це стало першим таким запуском за останні декілька тижнів. Про це заявило Міністерство оборони Великобританії, повідомляє The Guardian.

Мова йде про балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". Востаннє окупанти застосовували ці ракети в серпні.

Окупанти запустили ракету по військовому аеродрому в центральній Україні. Повідомляє, що РФ використовує цю зброю для атак по "важливим і добре захищеним цілям".

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Удари Кинджалами по Україні

Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову в Хмельницькій області. Перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

Також повідомлялося про те, що у Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету Кинджал. Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.

Згодом у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат. Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.

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