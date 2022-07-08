Полювання за шкарпетками ЗСУ: окупанти пробили нове дно і поскаржилися на своє лахміття

Російські військові полюють за шкарпетками ЗСУ / Reuters

Солдат російських окупаційних військ хваляться шкарпетками, які вкрали в українських військовослужбовців.

Про це йдеться в нових перехопленнях, які публікує Служба безпеки України.

В одному з останніх перехоплень СБУ контрактник з Росії із заздрістю розповідає про те, що бійцям ЗСУ видають високоякісні шкарпетки.

"У мене дох*рища українських шкарпеток, і я розумію ...які вони п***аті. Наші статутні шкарпетки ... ними Я не знаю че ... підлоги мити. Розумієш: ми з тобою купували трекінгові шкарпетки по 400 рублів, по 600 рублів... ось у них такі видають", - говорить окупант.

Він хвалиться американським камуфляжем, який теж вкрав в українців.

Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні: "Та навіть не брати те, що їм постачають, взяти те, що їх промисловість шиє. Взяти їх рюкзаки, шолома їх. Ну це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так".

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Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності і приєднати до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.

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