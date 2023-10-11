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Офіцер розповів, що заборонено робити працівникам ТЦК під час роздачі повісток

Дмитро Відоменко
11 жовтня 2023, 17:11 оновлено 11 жовтня, 17:11
У Полтавському обласному ТЦК розповіли про правила вручення повістки військовозобов'язаним та нагадали, що їм категорично заборонено робити.
Мобілізація, боєць
Працівники ТЦК не мають право застосовувати силу до військовозобов'язаних, каже офіцер Роман Істомін / колаж Главред, фото УНІАН

В є виразно кількість дій, які заборонено робити співробітникам ТЦК (у просторіччі ‒ військкоматів) розповіли про правила вручення повістки військовозобов'язаним. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю порталу "Телеграф".

Він зазначає, що працівники ТЦК має право вручати повістку на вулиці, проте не можна застосовувати силу до військовозобов'язаного.

Крім того, їм заборонено:

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  • Передавати повістку через родичів і знайомих;
  • Застосування сили або утримання людини;
  • Забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції та підстави;
  • За його словами, поки немає планів змінювати принцип видачі повісток.

"Перш за все, якщо повістки посилати через "Дію", то всі громадяни повинні мати смартфон — що далеко не так. Також можна видалити повідомлення або додаток", — пояснив експерт.

Істомін особливо зазначив - для того, щоб ввести в Україні електронні повістки, потрібно спочатку внести зміни до законодавства.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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