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"Одні алкаші та ніщєброди": міс Рівненщини осоромилася висловлюванням про жителів рідного міста

3 листопада 2021, 16:31

Очевидно, додому дівчина повертатися більше не збирається.

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Міс Рівненщина вляпалася в скандал / скріншот

Переможниця конкурсу "Міс Рівненщина 2014" Катерина Крилова, яка нещодавно зважилася роздягнутися прямо під час поїздки в тролейбусі, тепер "відзначилася" грубим висловлюванням стосовно жителів рідного міста.

Образливі слова дівчини на адресу рівнян прозвучали в шоу "Богиня шопінгу" на телеканалі ТЕТ. На питання, чи мала вона стосунки з літніми чоловіками, дівчина відповіла негативно та додала, що "у нас в Рівному живуть одні наркомани, алкаші та ніщєброди".

Ведучий шоу Олексій Дурнєв, коментуючи репліку міс Рівненщини озвучив припущення, що додому дівчина, очевидно, повертатися більше не збирається. На цей час дівчина "закрила" свою сторінку в Instagram. Слід припустити, що після сказаного в ефірі програми її захейтили незадоволені жителі Рівного.

У 2014 році в 17 років Катерина Крилова отримала титул "Міс глядацьких симпатій"та титул "Міс Рівненщина" в межах обласного конкурсу краси. Дівчина є родичкою Сергія Крилова, власника багатьох закладів у Рівному, таких як "Аміго", "Ель-Пасо" і "Фітнес порт".

Раніше інша інста-блогерша "відзначилася" образами на адресу свого рідного міста Львів. На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 20,5 тис. підписників Карина Біда (wildger) назвала це місто "дірою".

На думку Карини, в інших містах люди "більш відкриті, добрі", а у Львові всі "в коконі сидять, всього бояться – сказати або зробити, тому що "а що люди скажуть?". Багато українців заступилися за Львів, зазначивши, що це прекрасне місто, а дівчина передбачувано зіткнулася з потоком хейта через свої висловлювання.

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скандал конкурс краси новини Рівного
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