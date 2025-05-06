"Один з останніх шістдесятників": помер видатний український письменник

Дату і час похорону сім'я письменника повідомить пізніше.

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Валерій Шевчук / колаж: Главред, фото: facebook.com/myroslava.andrushchenko, скріншот

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Валерій Шевчук помер 6 травня в реанімації лікарні "Феофанія"

Перу письменника належать майже 40 видань для дорослих і дітей

Український письменник-шістдесятник, автор роману "Дім на горі" Валерій Шевчук помер у віці 85 років. Про це в соцмережах повідомили його доньки Мирослава Андрущенко та Юліана Шевчук.

Валерій Шевчук помер 6 травня в реанімації лікарні "Феофанія". Останні дні перебував у важкому стані. Торік члени українського PEN збирали кошти для Валерія Шевчука, якого госпіталізували через діабет.

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"Про нього можна багато писати як про видатного письменника, але для мене він насамперед був просто татом. Хочеться сподіватися, що там йому буде добре і він зустрінеться з багатьма своїми друзями. Адже він був одним з останніх свого покоління - шістдесятників", - зазначає Андрущенко.

Юліана Шевчук додала, що "закінчилися земні страждання" її батька.

"Відмучився сам і відмучив нас... Відпочивай у мирі, тату!", - написала вона.

Дату і час похорону сім'я письменника повідомить пізніше.

Валерій Шевчук - уродженець Житомира. Він є автором близько 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідник і перекладач сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури, повідомляє сайт Житомирської облради.

"Перу письменника також належать майже 40 видань для дорослих і дітей. Це романи, повісті, збірки оповідань і казок, а також збірка п'єс "Драматургія", збірка поезій "Місто днів", автобіографія "Сад життєвий думок, трудів і почуттів". Художні його твори перекладено 22 мовами світу, деякі з них екранізовано та поставлено на театральній сцені. Написав двотомну історію української літератури "Муза роксоланська". Був і залишається однією з центральних постатей Житомирської прозової школи", - йдеться в повідомленні.

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Хто такий Валерій Шевчук Валерій Шевчук - автор десятка творів, найвідомішими є Дім на горі, Три аркуші за вікном і Птахи з невидимого острова. Письменник є лауреатом Шевченківської премії, премії фонду Антоновичів, а також літературних премій ім. Євгена Маланюка, Олени Маленки. Євгена Маланюка, Олени Пчілки, Олександра Копиленка тощо.

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