"Ти віддав життя війні": на фронті загинув обранець військової "Ксени" - поет "Єнот"

Більшу частину свого дорослого життя Максим "Єнот" Ємець присвятив війні, захищаючи Україну від окупантів.

https://glavred.net/ukraine/ty-otdal-zhizn-voyne-na-fronte-pogib-izbrannik-voennoy-kseny-poet-enot-10636964.html Посилання скопійоване

Оксана і Максим / колаж: Главред, фото: facebook Оксана Рубаняк

Ви дізнаєтеся:

Де і як познайомилися Оксана і Максим

На якому напрямку служив Максим

На війні загинув військовий, поет і коханий військової Оксани "Ксени" Рубаняк - Максим "Єнот" Ємець. Чоловік служив у лавах української армії ще з 19 років. Трагічну новину кулеметниця написала у своєму Facebook.

Вона закликала підписників не турбувати її в цей складний момент і наголосила, що зараз їй не потрібні співчуття. Оксана і Максим познайомилися на одному з напрямків фронту. У них залишилося багато нереалізованих планів, зокрема, їхня мрія разом дожити до 60 років залишиться нездійсненною.

відео дня

"Не так ми хотіли розповісти про нас, не так це все мало відбутися. Стільки нереалізованих планів, мрій. Будинок за містом, діти, сім'я. І спільна старість понад 60 років, на менше ти не погоджувався. Упертий, як і я", - поділилася дівчина.

Більшу частину свого дорослого життя Ємець присвятив війні, захищаючи Україну від окупантів. Там він і побудував стосунки з Оксаною. Тривалий час військова приховувала їхні стосунки, але зараз, уже після загибелі коханого, повідомила, що вони були разом.

Оксана і Максим / колаж: Главред, фото: facebook Оксана Рубаняк

"Ми зустрілися на одному з напрямків на фронті. Усе сталося раптово і несподівано. З нашої історії можна знімати фільм, але ми зберігали все в таємниці до кінця. Ти заполонив собою мій простір, додав у життя відчуття безпеки, підтримки, любові. Ти той, на кого я чекала все своє життя. Ти робив мене щасливою, більш спокійною, жіночною, ти приймав мене абсолютно і підтримував у кожній справі. Ти вмів любити так, як ніхто. Ти особливий, і я це постійно тобі повторювала. Твоє ставлення, життєві погляди, діяльність викликає тотальну повагу. Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав усе своє життя війні. Я щиро захоплююся і поважаю твій шлях. Ти був тим, кому не байдуже, вкладався максимально в боротьбу, ти жив нею", - висловилася про коханого Рубаняк.

Вона розповіла, що захисник, окрім служби, займався у вільний час творчістю. Максим любив писати вірші про кохання, які присвячував обраниці. Дівчина вирішила продовжити справу загиблого і заявила, що видасть збірку з його віршами.

"Останнім часом жив творчістю. Я видам твою збірку, яка практично на фінальному етапі. Я розповім про тебе світу. Я буду нести тебе у своєму серці, яке не б'ється з моменту твоєї загибелі. Зазвичай ми були на різних напрямках. Крім крайнього. Покровський. Він дав нам можливість частіше бачитися, але він у підсумку назавжди забрав тебе. Я завжди з нетерпінням чекала нашої зустрічі, могла подолати півкраїни до тебе, як і ти поспішав до мене, часто ризикуючи, виїжджав небезпечними дорогами з лінії зіткнення, бо обіцяв приїхати. Люблю тебе, мій всесвіт. Твоя Зірочка", - підсумувала Оксана.

Хто ще загинув на фронті

Як писав Главред, 4 грудня в бою загинув молодий український пілот. Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації знищував російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту. У Повітряних силах зазначили, що пілоти тактичної авіації працюють на межі своїх можливостей, використовуючи сучасні іноземні засоби ураження. Вони завдають ударів в умовах активної протидії ворога, часто входячи в зону дії ворожої ППО та витримуючи високі перевантаження під час небезпечних місій.

На початку лютого під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил капітан Іван Болотов. Загиблому було 24 роки.

На війні в Україні також загинув 18-річний Джеймс Вілтон - доброволець із Великої Британії, який воював у складі Іноземного легіону. Хлопець трагічно загинув під час атаки ворожого безпілотника в селі Терни всього через кілька хвилин після виконання свого першого бойового завдання.

Інші новини:

Хто такий Максим "Єнот" Ємець Максим "Єнот" Ємець служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, а до цього в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. На захист країни він став ще 2014 року. За понад 10 років служби він воював в Іловайську та Дебальцевому. Поблизу Попасної військовий отримав осколкове поранення в шлунок і легеню. Але з часом йому вдалося відновитися і знову повернутися на фронт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред