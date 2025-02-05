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"Ти віддав життя війні": на фронті загинув обранець військової "Ксени" - поет "Єнот"

Віталій Кірсанов
5 лютого 2025, 14:58
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Більшу частину свого дорослого життя Максим "Єнот" Ємець присвятив війні, захищаючи Україну від окупантів.
Оксана та Максим
Оксана і Максим / колаж: Главред, фото: facebook Оксана Рубаняк

Ви дізнаєтеся:

  • Де і як познайомилися Оксана і Максим
  • На якому напрямку служив Максим

На війні загинув військовий, поет і коханий військової Оксани "Ксени" Рубаняк - Максим "Єнот" Ємець. Чоловік служив у лавах української армії ще з 19 років. Трагічну новину кулеметниця написала у своєму Facebook.

Вона закликала підписників не турбувати її в цей складний момент і наголосила, що зараз їй не потрібні співчуття. Оксана і Максим познайомилися на одному з напрямків фронту. У них залишилося багато нереалізованих планів, зокрема, їхня мрія разом дожити до 60 років залишиться нездійсненною.

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"Не так ми хотіли розповісти про нас, не так це все мало відбутися. Стільки нереалізованих планів, мрій. Будинок за містом, діти, сім'я. І спільна старість понад 60 років, на менше ти не погоджувався. Упертий, як і я", - поділилася дівчина.

Більшу частину свого дорослого життя Ємець присвятив війні, захищаючи Україну від окупантів. Там він і побудував стосунки з Оксаною. Тривалий час військова приховувала їхні стосунки, але зараз, уже після загибелі коханого, повідомила, що вони були разом.

Оксана Рубаняк
Оксана і Максим / колаж: Главред, фото: facebook Оксана Рубаняк

"Ми зустрілися на одному з напрямків на фронті. Усе сталося раптово і несподівано. З нашої історії можна знімати фільм, але ми зберігали все в таємниці до кінця. Ти заполонив собою мій простір, додав у життя відчуття безпеки, підтримки, любові. Ти той, на кого я чекала все своє життя. Ти робив мене щасливою, більш спокійною, жіночною, ти приймав мене абсолютно і підтримував у кожній справі. Ти вмів любити так, як ніхто. Ти особливий, і я це постійно тобі повторювала. Твоє ставлення, життєві погляди, діяльність викликає тотальну повагу. Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав усе своє життя війні. Я щиро захоплююся і поважаю твій шлях. Ти був тим, кому не байдуже, вкладався максимально в боротьбу, ти жив нею", - висловилася про коханого Рубаняк.

Вона розповіла, що захисник, окрім служби, займався у вільний час творчістю. Максим любив писати вірші про кохання, які присвячував обраниці. Дівчина вирішила продовжити справу загиблого і заявила, що видасть збірку з його віршами.

"Останнім часом жив творчістю. Я видам твою збірку, яка практично на фінальному етапі. Я розповім про тебе світу. Я буду нести тебе у своєму серці, яке не б'ється з моменту твоєї загибелі. Зазвичай ми були на різних напрямках. Крім крайнього. Покровський. Він дав нам можливість частіше бачитися, але він у підсумку назавжди забрав тебе. Я завжди з нетерпінням чекала нашої зустрічі, могла подолати півкраїни до тебе, як і ти поспішав до мене, часто ризикуючи, виїжджав небезпечними дорогами з лінії зіткнення, бо обіцяв приїхати. Люблю тебе, мій всесвіт. Твоя Зірочка", - підсумувала Оксана.

Хто ще загинув на фронті

Як писав Главред, 4 грудня в бою загинув молодий український пілот. Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації знищував російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту. У Повітряних силах зазначили, що пілоти тактичної авіації працюють на межі своїх можливостей, використовуючи сучасні іноземні засоби ураження. Вони завдають ударів в умовах активної протидії ворога, часто входячи в зону дії ворожої ППО та витримуючи високі перевантаження під час небезпечних місій.

На початку лютого під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил капітан Іван Болотов. Загиблому було 24 роки.

На війні в Україні також загинув 18-річний Джеймс Вілтон - доброволець із Великої Британії, який воював у складі Іноземного легіону. Хлопець трагічно загинув під час атаки ворожого безпілотника в селі Терни всього через кілька хвилин після виконання свого першого бойового завдання.

Інші новини:

Хто такий Максим "Єнот" Ємець

Максим "Єнот" Ємець служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, а до цього в 10-й гірсько-штурмовій бригаді. На захист країни він став ще 2014 року. За понад 10 років служби він воював в Іловайську та Дебальцевому. Поблизу Попасної військовий отримав осколкове поранення в шлунок і легеню. Але з часом йому вдалося відновитися і знову повернутися на фронт.

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