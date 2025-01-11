Суттєвий 'стрибок' цін на продукти в Україні: що подорожчало найбільше

Загалом у 2024 році ціни зросли на всі позиції продовольчої групи.

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Зростання цін на продукти / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні за 2024 рік ціни зросли на 14,1%

Найбільше подорожчали овочі, масло та соняшникова олія

На зростання цін вплинула продовольча інфляція

В Україні темпи зростання цін за підсумками 2024-го досягли 12%. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, найбільше подорожчали серед продуктів харчування овочі, масло та соняшникова олія.

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Він підкреслив, що така тенденція спостерігається через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення, імпортом інфляції через послаблення валютного курсу, а також сезонними (тимчасовими) чинниками, в т.ч. через несприятливі погодні умови, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції.

Гетманцев також зауважив, що найбільший внесок у зростання споживчих цін мала продовольча інфляція. Продукти харчування і безалкогольні напої за рік в цілому подорожчали на 14,1%. З продуктів харчування найбільшими темпами зросли в ціні:

овочі (+48,3%);

масло (+33,9%);

олія соняшникова (+20,9%);

молоко (+18,8%);

хліб (+18,2%).

Зазначається, що загалом у 2024 році ціни зросли на всі позиції продовольчої групи, окрім цукру, ціна на який не змінилась.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ціни на яблука в Україні досягли рекорду за останні 8 років і продовжують зростати. Причиною стало зростання попиту з боку покупців усіх категорій.

Також в Україні триває зростання цін на тепличні огірки - протягом поточного тижня вартість цих овочів збільшилася в середньому на 20% порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Крім того, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну еспресо подорожчало у більш ніж 1,7 разу.

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Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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