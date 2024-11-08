Одеса під масованою атакою Шахедів: є приліт у житловий будинок

Після удару по будинку в Одесі почалася сильна пожежа.

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РФ вдарила шахедом по будинку в Одесі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу Шахед. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

РФ вдарила шахедом по будинку в Одесі / фото: скріншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив ворожу атаку і закликав усіх перебувати в безпечних місцях.

"Ворог атакує Одесу і район ударними безпілотниками. Працюють наші сили повітряної оборони. Залишайтеся в укриттях!" - написав він. відео дня

РФ вдарила шахедом по будинку в Одесі / фото: скріншот

Кіпер зазначив, що внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки, у деяких з них виникло загоряння. В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджений фасад.

"Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна. Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - йдеться у повідомленні.

У Мережі з'явилися відео з моментами атаки на Одесу. Повідомляється, що російський "Шахед" вдарив по житловому будинку, там почалася дуже сильна пожежа.

Дивіться відео з ударом Шахеда по Одесі:

РФ вдарила шахедом по будинку в Одесі / фото: скріншот

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про Шахедів / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, вранці 7 листопада в Києві працювали сили ППО через атаку російських дронів. У п'яти районах міста є пошкодження. Зокрема, у Печерському районі сталася пожежа і руйнування конструкцій багатоповерхівки внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

У результаті злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БПЛА.

Крім того, після удару країни-агресора Росії по Україні було запроваджено аварійні відключення електроенергії в Житомирській та Рівненській областях.

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