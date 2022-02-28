Черги на десятки метрів: у Києві люди взяли в облогу супермаркети ще задовго до відкриття

Черги у магазини в Києві / "Сегодня"

У Києві вранці 28 лютого закінчилася жорстка комендантська година, яка тривала з вечора 26 лютого. Жителі міста одразу з самого ранку почали сходитися до магазинів і супермаркетів за продуктами.

У результаті утворилися величезні черги, пише "Сегодня".

Кияни почали підходити до магазинів ще задовго до відкриття, і черги подекуди були на декілька десятків метрів. Люди стояли навіть тоді, коли вранці лунала сирена.

Люди стояли у черзі, навіть коли лунала сирена/ "Сегодня"

Нагадаємо, після 36-годинної комендантської години в Києві сьогодні починають працювати продуктові магазини і комунальний транспорт. Проте комендантська година не скасована – з 28 лютого вона діятиме, як було визначено раніше, — з 22:00 до 7:00.

При цьому у Київській держадміністрації жителів міста попросили не виходити на вулицю і не пересуватися містом без необхідності.

Також комендантська година діє у низці інших українських міст – у кожному з них вона різна. Головне правило комендантської години – в цей час не можна з'являтися на вулиці. Також не працює громадський транспорт.

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