Комендантська година в Києві: сьогодні в столиці відкриються продуктові магазини і запрацює транспорт

З 8-ї ранку в понеділок у Києві городянам можна вийти на вулиці / Фото Reuters

З 08:00 понеділка, 28 лютого, в Києві запрацюють продуктові магазини і комунальний транспорт. При цьому поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

У Київській держадміністрації жителів міста попросили не виходити на вулицю і не пересуватися містом без необхідності.

Комендантська година не скасована. З 28 лютого вона діятиме, як було визначено раніше, — з 22:00 до 7:00.

"В цілому, минула ніч пройшла спокійно, було кілька зіткнень і боїв з диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з'явилися на вулицях Києва", - йдеться в повідомленні КМДА.

Зазначається, що в столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста.

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"Тому виходьте лише в разі крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки. Закликаємо об'єднувати зусилля і допомагати одне одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі захищають Україну. Доглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, щоби не допускати мародерства", - закликає столична влада.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

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