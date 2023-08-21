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Кривавий удар РФ по Чернігову: кількість поранених збільшилась до 180 людей

Яна Ставська
21 серпня 2023, 16:35 оновлено 21 серпня, 16:40
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Зокрема, госпіталізовано 46 людей з різними травмами.
Кривавий удар РФ по Чернігову: кількість поранених збільшилась до 180 людей
РФ атакувала цивільних у Чернігові / Колаж: Главред, фото: МВС

У результаті російського удару по Чернігову 19 серпня кількість постраждалих збільшилась до 180 людей, пише hromadske з посиланням на дані Чернігівської ОВА.

Варто зауважити, що "Суспільне", посилаючись на дані керівника міської адміністрації Дмитра Брижинського, пише про 174 поранених (станом на 12:00 ранку).

У лікарнях із різними травмами перебувають 46 людей, зокрема шестеро дітей. Також відомо, що 7 людей унаслідок російської атаки по Чернігову загинули.

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Удар по Чернігову 19 серпня - головне

Російські війська здійснили ракетний обстріл центру Чернігова 19 серпня. Під удар потрапив драмтеатр, де проходила виставка БПЛА, і прилегла територія.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що удар РФ є свідченням дій територистичної держави.

Варто зауважити, що удар Росія здійснили на православне свято Яблуневого Спасу, коли середмістя заполонили десятки цивільних з дітьми.

Слідством встановлено, що атака була спрямована на щонайбільші втрати серед місцевого населення. Стверджувалося, що росіяни навмисне перелаштували "Іскандер" на вибух в повітрі, щоб збільшити ураження живої сили на відкритій місцевості.

До цього РФ вдарила по шведському заводу підшипників у Луцьку та атакувала житлові будинки Львова.

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