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Локдаун і зупинка транспорту у Києві: у Кличка розповіли про "дуже важкий крок" і пропуски

24 сентября 2021, 13:34

У разі жорсткого карантину в Києві і зупинки транспорту впроваджуватимуться електронні перепустки, сказав Микола Поворозник.

транспорт, карантин
У КМДА не виключили зупинку транспорту у Києві / УНІАН

Столична влада сподівається, що у разі жорсткого карантину у Києві ситуація дозволить уникнути зупинки роботи громадського транспорту. Однак на випадок локдауну вже готують електронні перепустки. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Як повідомляє РБК-Україна, чиновник сказав про те, що якщо транспорт у Києві буде зупинено, місцева влада запустить режим електронних перепусток. Підприємства критичної інфраструктури вже подали близько тисячі заяв для отримання таких документів.Читайте такжеКиїв і вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

"Що стосується обмежень, ми вже анонсували, якщо закриватимемо транспорт, ми будемо впроваджувати електронні перепустки. На сьогодні вже близько тисячі заяв від підприємств, які повинні працювати як критична інфраструктура", - розповів заступник голови КМДА.

За його словами, зупинка роботи громадського транспорту в столиці стане дуже важким кроком. При цьому чиновник висловив сподівання, що рівень вакцинації від COVID-19 у Києві стане достатньою умовою для того, щоб не зупиняти транспорт.

"Але це (зупинка транспорту, - ред.) буде дуже важким кроком, я сподіваюся, що кількість вакцинації, проведеної в місті, досить велика і обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт", - підкреслив Микола Поворозник.

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Карантин у Києві

Перший заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Олексій Кулеба раніше заявляв, що ситуація з захворюваністю на коронавірус у Києві не додає оптимізму. За його словами, локдауна в столиці допоможе уникнути вакцинація максимально можливої кількості людей.

Київський градоначальник Віталій Кличко також уточнював, що масова вакцинація дозволить не допустити жорсткого карантину у Києві. Мер нагадав, що столиця є лідером в Україні за кількістю щеплень. Однак, за його словами, 98% з тих пацієнтів, які наразі перебувають у лікарнях з COVID-19, не вакциновані.

Київ опинився в жовтій зоні карантину з 23 вересня у зв'язку з рішенням Кабміну, який ухвалив рішення щодо посилення карантинних обмежень. У закладах столиці почалися перевірки на предмет дотримання протиепідемічних вимог. Закладам-порушникам загрожує штраф від 34 тисяч гривень.

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КМДА громадський транспорт Микола Поворозник Карантин у Києві
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