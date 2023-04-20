Дуже серйозні системи ППО вже є в України, будуть ще потужніші - Зеленський

На рівні держави робиться все, щоби збільшувати можливість захищати і захищатися від російських ударів, сказав президент України.

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​В Україну поставили Iris-T і ЗРК Patriot / Фото: Вікіпедія, ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що системи ППО та інша зброя для захисту неба в Україні вже є, але очікуються ще потужніші засоби.

"На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати і захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але повинні бути – і, впевнений, будуть - ще потужніші", - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 19 квітня.

Володимир Зеленський / скріншот

відео дня

ППО для України

Німеччина повідомила, що впродовж останнього тижня передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot з ракетами до нього. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу.

Представник ВВС Юрій Гнат заявив, що ЗРК Patriot може діставати цілі на відстані 150 км.

Видання Spiegel повідомило, що Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T. Доставка відбулася кілька днів тому - приблизно 16 квітня.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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