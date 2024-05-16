РФ почала серйозний наступ на Півдні: в ЗСУ назвали найгарячіший напрямок

В ЗСУ зазначають, що втрати російських військ значно зросли внаслідок активізації наступальних дій в районі Старомайорського на Донеччині.

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В ЗСУ розповіли про активізацію наступальних дій ворога поблизу Старомайорського / Колаж Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, ОК "Захід"

Російські окупанти активізували спроби наступу на позиції українських захисниів в районі населеного пункту Старомайорське на межі Донецької та Запорізької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

За його словами, ворог провів 19 спроб штурму в напрямку Старомайорського.

"Вони активізують свої спроби, вчора було 30 штурмів у нашій зоні відповідальності. Це досить велика кількість. Здебільшого – це Старомайорське. Там було 19 штурмів, у районі Кринків - 7 штурмів та чотири — Роботине. До речі, в інформаційному просторі постійно фігурує Роботине, хоча ворог саме на Старомайорське більше спроб здійснює…", - сказав Плетенчук. відео дня

Він додав, що всі спроби штурму з боку противника виявилися безуспішними. В ході атак ворог втратив 130 військовослужбовців, 61 з них - загинув.

Плетенчук зауважив, що з посиленням спроб штурму позицій ЗСУ пропорція російських загиблих до поранених зросла з третини до половини.

"Успіху ворог не мав, проте тиск досить серйозний", - додав речник.

За даними Плетенчука, атаки російських військ здійснюються з використанням вже наявних ресурсів, і наразі не спостерігається ознак створення наступальних дій на цьому напрямку. Також наразі не помітно раптових змін у складі та розташуванні сил ворога.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Наступ РФ на Півдні - що відомо про ситуацію в Роботиному

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони Росії повідомляє про нібито окупацію села Роботине у Запорізькій області, але українське командування характеризує нинішні дії росіян біля села як "перформанс". Населений пункт залишається під контролем ЗСУ.

Окупанти збільшили штурмові дії на півдні. Ворог інтенсивно атакує у Кринках Херсонської та Роботиному Запорізької областей. Ситуація вважається стабільною, ЗСУ відбивають ворожі атаки, повідомив представник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

Аналітики DeepState 8 травня повідомили про те, що російські окупанти наблизилися до Старомайорського в Донецькій області. Також окупанти досягли успіху у Красногорівці.

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