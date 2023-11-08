Обстріляли іноземне судно: стали відомі трагічні наслідки ракетного удару Росії

Росіяни завдали ракетного удару по цивільному судну під прапором Ліберії. Внаслідок атаки постраждало четверо людей, ще одна людина загинула.

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Стали відомі трагічні наслідки ракетного удару Росії / Колаж Главред, фото: Сили оборони півдня, скріншот із відео

У середу, 8 листопада, російські окупанти знову влаштували обстріл Одеської області. Внаслідок атаки пошкодження зазнало іноземне цивільне судно, одна людина загинула, ще 4 отримали поранення. Про це повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Для здійснення атаки російські використали ракету Х-31П, яка раніше вже використовувалася окупантами для атаки на інфраструктурний об'єкт в Одеській області і призвела до поранень трьох людей.

"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт", – повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня. відео дня

В результаті атаки, яку здійснили російські війська, постраждали троє громадян Філіппін, які складали екіпаж судна. Лоцман судна загинув від отриманих поранень, а також один працівник порту отримав поранення внаслідок попадання ракети.

Який саме корабель потрапив під обстріл росіян, у прес-службі Сил оборони Півдня не уточнили.

Ракетні удари росіян по території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти завдали удару по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Водночас, Російська Федерація зменшила кількість ракетних атак по Україні. Відомо, що російські окупанти намагаються раціоналізувати використання ракет "Калібр" і Х-101. Цю інформацію підтвердила у ході телемарафону речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також, Військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що з військової точки зору в росіян немає необхідності у великій кількості ракетних атак, ймовірно, агресор може обмежитися не більше ніж 20 ракетами за один раз.

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