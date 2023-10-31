Будуть точкові удари: РФ готується до масованого обстрілу України

Російські окупанти накопичують ракети, щоб з настанням холодів атакувати об'єкти енергетики.

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РФ накопичує ракети для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

РФ зменшила кількість ракетних атак по Україні. Російські окупанти намагаються економити ракети "Калібр" і Х-101. Про це в ефірі телемарафону заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Ворог хоче накопичити ракети для подальших атак. Водночас це не означає, що у РФ закінчуються ракети, адже ворог продовжує їх виробництво.

"Останнім часом вони не використовують ракети повітряного базування типу Х-101. Це означає, що виробництво ракет триває, отже, відбувається певне накопичення", - сказала Гуменюк. відео дня

Росіяни будуть наносити точкові ракетні удари, із застосуванням також і балістику. Окупанти готуються до ударів по енергетиці з настанням холодів, вважає Гуменюк.

РФ планувала вдарити космічною ракетою

Після того як з'явилася інформація про те, що росіяни нібито можуть вдарити по Україні космічною ракетою, секретар РНБО Олексій Данілов розніс окупантів. Він заявив, що мова йде лише про мрії, оскільки Москва не може оволодіти технологіями в космічній сфері. Деградація в державі набирає обертів.

Нещодавно у ГУР потролили Рогозіна і назвали його "мавпою з гранатою". У військовій розвідці не підтвердили, але і не спростували факт подібної ініціативи з боку Рогозіна, але відзначили, що російський політик навряд чи Компетентний у космічній сфері.

Експерт Олег Катков розповів, чи може космічна ракета Рогозіна долетіти до України. Технологічно запхати авіабомбу ФАБ-9000 в космічний ракетоносій "Союз" можна, але є нюанс.

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